Fioravanti: “Che brividi a pensare di essere il 1° italiano a lottare per oro olimpico"

Uno strepitoso risultato nelle Isole Fiji, un’impresa nel Round 3 dell’Outerknown Fiji Pro 2017. Ora il ritorno in Italia, una breve lezione a dei ragazzini in quel di Ostia ed un’intervista al Corriere dello Sport. Stiamo parlando di Leonardo Fioravanti, stella del surf tricolore, disciplina che dalla prossima edizione entrerà a far parte del programma olimpico.

“Hanno tutti creduto in me molto presto, intorno ai 10 anni. I miei genitori, gli sponsor, ma io ho capito di potercela fare a 12 quando, ospite di una famiglia di sur­fisti australiani, mi misero in mare contro gente mol­to forte e vinsi subito. Il so­gno poteva diventare dav­vero reale. Poi a 15 ho vin­to il circuito europeo U.21 e non ho avuto più dubbi, era la mia vita”.

Riguardo all’ottimo risultato di qualche giorno fa: “Va bene, ma poi ho perso ai quarti di finale. In questa stagione non mi sono posto obiettivi, proprio per surfare senza pressioni, per di­vertirmi, come ho sempre fatto. C’è sempre tempo per fissare traguardi, lo farò più avanti”.

Il sogno però è quello di Tokyo 2020: “Al solo pensiero di essere il primo italiano a poter lotta­re per una medaglia olimpi­ca mi vengono i brividi…”.

