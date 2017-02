Leonardo Fioravanti sulla cresta dell'onda: "Ora voglio vincere tra i Pro"

Una vita sulla cresta dell'onda. O magari a passare sotto, per fare il 'tubo'. Se la spassa Leonardo Fioravanti, 19 anni, che gira il mondo sulla tavola da surf. Dopo il titolo mondiale under 18, quest'anno si appresta a gareggiare nel World Tour tra i professionisti. "Non vedo l'ora di gareggiare alle Fiji", dice serafico il ragazzo di Cerveteri, alle porte di Roma, che ormai abita a Hossegor, in Francia. E fa anche un po' invidia. La stagione più importante della mia carriera? "È solo l'inizio per me - si schermisce a margine di un evento Red Bull per la presentazione del docufilm su di lui - spero ci saranno tante altre vittorie dopo quelle a livello giovanile e continuerò a lottare per averne altre. Quest'anno sarà il primo nel circuito mondiale, quindi è un passo molto grande e importante. È un sogno che si è realizzato e mi sento pronto. Vediamo, non ho ancora pensato agli obiettivi. Può succedere di tutto in un anno. Vedremo a metà anno come sono posizionato in classifica e vediamo che cosa succede".

Il momento peggiore

Quando si parla del suo momento peggiore, torna in mente l'infortunio di due anni fa, con due vertebre rotte e uno strappo ai legamenti della schiena. "È stato orribile ma, secondo me, ho trovato una forza incredibile che non avevo prima. Ho capito quanto è importante questo sport per me. Senza il surf non potrei vivere. Quindi, ce l'ho messa tutta per tornare al mio livello. Mi sono allenato otto ore al giorno, tutti i giorni per 4-5 mesi e, fortunatamente, è andata bene. Ho avuto anche la fortuna di avere la mia famiglia che mi ha aiutato molto e senza di loro non avrei potuto fare quello che ho fatto. Sì, la famiglia è sempre stata chiave per qualsiasi successo", confessa Fioravanti. Un innamorato pazzo dell'accavallarsi del mare: "Quando cavalchi un'onda, la sensazione è bellissima. Per me non c'è cosa migliore, soprattutto quando fai il tubo, cioè passi sotto, è bellissimo. Appena lo provi, vuoi riprovarlo, tornare in acqua e divertirti".

Cittadino del mondo

Australia, Sudafrica, Fiji, Hawaii e tanti altri posti da urlo. Un cittadino del mondo ma "sono italiano al 100 per cento. E sono fiero di poter portare la bandiera italiana nel mondo del surf. Spero di poterla portare ancora più in alto. Sono fiero di rappresentare l'Italia e ho un tifo incredibile da tutti i ragazzi sui social media che mi seguono sempre. Si svegliano la mattina alle 3 per guardare le mie gare: questo mi dà veramente una spinta fortissima e cerco di non deluderli". Battere non una ma due volte Kelly Slater, il surfista per eccellenza con un passato anche in 'Baywatch' - ricorda Fioravanti - "è stato incredibile, ma già gareggiare contro Kelly era una sensazione bellissima. Quando ho saputo di poterlo fare, era un sogno che si è realizzato. Non è che ho pensato: 'Oddio, perdo o vinco'. Ho pensato veramente a divertirmi in quei trenta minuti e di approfittarne. Sono stati trenta minuti che mi hanno cambiato la vita, secondo me, perché sono delle esperienze e dei ricordi che avrò per sempre.

Il sogno olimpico

Il surf nel 2020 farà il suo ingresso alle Olimpiadi. "Le ho sempre guardate fin da piccolo. È un sogno - confessa Leo - partecipare ai Giochi, non solo alla cerimonia di apertura con tutti gli atleti migliori al mondo: non dico del surf ma di qualsiasi sport. Entrerò con Usain Bolt, t'immagini. Non solo lui ma tanti altri sportivi che hanno fatto delle cose incredibili nelle loro discipline. Sarà incredibile e cercherò di portare la bandiera italiana più in alto possibile e spero di vincere la medaglia d'oro. Un obiettivo che, se ci partecipi, devi per forza avere". Poi anche una battuta. Fioravanti viene definito 'The Italian stallion', lo stallone italiano, perché è alto, muscoloso, biondo e piace al gentil sesso. "Non è per le ragazze. È un soprannome che mi hanno dato quando ero piccolo e, secondo me, ha fatto un effetto forte per i media o per le persone che hanno ascoltato questo nickname. Se vuoi chiamarmi 'The Italian stallion', fai pure. Però preferisco essere chiamato Leonardo Fioravanti".

VIDEO - Federer-Nadal, Messi-Ronaldo e Ali-Frazier: le 11 più grandi rivalità sportive di sempre