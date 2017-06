Storico Leonardo Fioravanti: prima heat vinta nel Championship Tour!

Secondo giorno di gare maschili all’OuterKnown Fiji Pro 2017, e finalmente la sorpresa è arrivata: Leonardo Fioravanti conquista la sua prima heat nel Championship Tour!

Nella heat del Round 1, dopo il cambio delle start list a causa del forfait del brasiliano Caio Ibelli, l’italiano si trova a dover competere con l’attuale secondo posto della Jeep Leaderboard, l’australiano Owen Wright. Senza timori reverenziali, conduce una solida heat portando a casa un punteggio di 12.60 che lo mantiene in prima posizione fino a pochi minuti dalla sirena, quando l’australiano decide di far vedere al nostro rookie come ha fatto ad aggiudicarsi il contest del 2015 con ben due perfect heat da 20 punti. Owen Wright carica sull’onda migliore della batteria, aggiudicandosi un 8.50 che gli permette di passare il turno e relegando il romano al quinto Round 2 consecutivo di questo Championship Tour.

Momento decisivo della stagione, un altro venticinquesimo posto avrebbe ridotto al minimo le possibilità di Fioravanti di rimanere nel Tour. A rendere le cose se possibile ancora più difficili, l’accoppiamento nel Round 2 da dentro o fuori con l’australiano Ace Buchan, fresco secondo posto all’Oi Rio Pro, nonché esperto goofy footer.

La heat non inizia certamente nel migliore dei modi, con Buchan che parte a razzo e porta a casa un 8.50 sulla sua seconda onda. Fioravanti mantiene la calma nonostante la pressione, e dopo quasi un quarto d’ora dall’inizio della batteria, si infila in un bel tubo in backside, pagato con un 8.33 che lo rimette in corsa. La svolta arriva a una decina di minuti dalla fine: Buchan parte esterno e si infila nel tubo, è troppo profondo e Leo decide di giocarsela, partendo sulla stessa onda dall’inside quando con la coda dell’occhio vede che l’australiano non ne sarebbe uscito indenne. I giudici premiano la corsa con un 3.93.

Gli ultimi cinque minuti sono tensione vera, Fioravanti riesce a giocare con le precedenze e far partire Buchan su un’onda non entusiasmante. L’australiano ci riprova con un’onda a meno di un minuto dalla fine, ma vale solo un 3.37 che non basta a scalzare l’italiano dalla sua posizione, permettendogli così di rientrare nel tabellone principale dell’evento.

In attesa di conoscere l’accoppiamento per il Round 3, di sicuro Fioravanti alla fine del contest lascerà il fondo della Jeep Leaderboard, dove rimane invece ancora a secco l’altro rookie, l’americano Ethan Ewing, eliminato al Round 2 dal connazionale Kelly Slater.