La Federazione Internazionale cambia nome: la sigla WTF aveva una connotazione negativa

Si chiamava "World Taewkondo Federation", la Federazione Internazionale di Taekwondo, ma nell'ultimo congresso si è deciso per un restyling federale. Ora sarà soltanto "World Taekwondo" e c'è una ragione precisa e anche abbastanza grottesca.

La sigla della federazione, infatti, era WTF, ma come è noto a chi frequenta i social network anche in lingua inglese, la sigla per gli anglofoni è piuttosto volgare.

"WFT", infatti, nello slang dello short messaging è l'abbreviazione di "What the fuck...", che tradotto in italiano sarebbe più o meno "Ma che ca**o...". Da qui il disappunto della federazione, che ha visto generarsi confusione di hashtag e similari tra la sua sigla e lo slang-turpiloquio, trovandosi costretta a "ripulire" la propria immagine.