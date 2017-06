Taekwondo, Mondiali 2017: Vito Dell’Aquila è bronzo a Muju

Vito Dell’Aquila è medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2017 di taekwondo. Il 17enne è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -54 kg, portando a casa la prima medaglia per l’Italia nella rassegna iridata in corso di svolgimento a Muju, in Corea del Sud. Dell’Aquila ha ceduto nettamente in semifinale contro il fuoriclasse sudcoreano Kim Tae Hun, che non ha dato scampo all’azzurro, infliggendogli un perentorio 16-0 e costringendolo ad accantonare il sogno di giocarsi l’oro nell’ultimo atto.

Ma la medaglia di bronzo rappresenta comunque un risultato di grande prestigio per Vito Dell’Aquila, che può gioire per la straordinaria performance effettuata nelle eliminatorie, nel corso delle quali ha superato al primo turno l’atleta del Kirghizistan Iskender Osmonov per abbandono del rivale e ha dominato i successivi incontri contro l’azero Gashim Magomedov (20-10), l’albanese Elord Gjana (21-1) e il brasiliano Adriano Alves (21-1). La battuta d’arresto contro un atleta decisamente più esperto può costituire soltanto uno stimolo a migliorarsi per poter competere ad armi pari anche al cospetto del fenomeno sudcoreano che, manco a dirlo, ha conquistato la medaglia d’oro superando 10-6 in finale l’iraniano Seighalania Hadipour, che aveva sconfitto in precedenza il thailandese Ramnarong Sawekwharee nel duello più appassionante dell’intera sessione.

La giornata trionfale per la Corea del Sud è stata completata dal successo di Jae Young-Sim nella categoria -46 kg. La beniamina del pubblico della T1 Arena ha conquistato la medaglia d’oro battendo in finale 18-9 la vietnamita Thi Kim Tuyen Truong, mentre sul terzo gradino del podio sono salite la colombiana Andrea Ramirez Vargas e la thailandese Napaporn Charanawat.

Ecco i podi delle prime due finali della rassegna iridata:

-46 kg donne

1 Jae Young-Sim (KOR)

2 Thi Kim Tuyen Truong (VIE)

3 Andrea Ramirez Vargas (COL) e Napaporn Charanawat (THA)

-54 kg uomini

1 Kim Tae Hun (KOR)

2 Seighalania Hadipour (IRI)

3 Ramnarong Sawekwharee (THA) e Vito Dell’Aquila (ITA)