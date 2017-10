Giochi Europei Paralimpici Giovanili 2017: altre quattro medaglie per l’Italia dai doppi

Dopo le sette medaglie nei tabelloni di singolare, arrivano altre quattro medaglie dai tornei di doppio per l’Italia del tennistavolo ai Giochi Europei Paralimpici Giovanili di Genova: un oro per l’unica coppia interamente italiana, un argento e due bronzi per coppie azzurre solo a metà.

Nella classe 6-10 maschile oro per Lorenzo Cordua e Lorenzo Magarelli che nei quattro incontri ad eliminazione diretta hanno perso soltanto un set in semifinale. Bronzo invece per Matteo Parenzan che, con lo slovacco Tomas Valach si è fermato in semifinale.

Nella classe 3-5 maschile argento per Matteo Orsi che, in coppia con il croato Nino Basa, si è fermato in finale, perdendo al quinto e decisivo set. Nella classe 6-10 femminile Elena Elli, in coppia con la romena Emilia Constantin ha ricevuto il disco rosso in semifinale, conquistando il bronzo.