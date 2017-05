Alla scoperta della racchetta perfetta: quando potenza e controllo si fondono

L'evoluzione della racchetta da tennis

I tennisti sono ossessionati dalla loro attrezzatura. Trovare la racchetta giusta può richiedere una vita intera. Sul campo la racchetta è l'estensione del braccio del giocatore. Nel colpo perfetto la racchetta e il braccio diventano una cosa sola. È questa sensazione di estasi che ambiscono a raggiungere tutti i tennisti. Non sorprende quindi che la ricerca della racchetta perfetta sia antica quanto la storia del gioco stesso.

Il gioco del tennis ha una storia leggendaria, le cui origini risalgono al XII secolo. Tuttavia la primissima racchetta fu realizzata nel 1874 ed era in legno massello: se John McEnroe fosse vissuto in quegli anni, avrebbe causato danni seri. La prima racchetta in acciaio fu introdotta solo nel 1968 e conquistò il mercato quando venne utilizzata da uno dei grandi campioni del tennis, Jimmy Connors. Dieci anni dopo, la produzione di racchette in alluminio segnò un altro cambiamento rivoluzionario. In seguito all'introduzione della grafite negli anni Ottanta, la racchetta divenne più leggera e più performante che mai.

Tutte queste innovazioni nascevano dal desiderio di un migliore controllo e, contemporaneamente, di maggiore potenza.

Tennis racketsEurosport

Il Santo Graal della potenza e del controllo

I tennisti cercano la potenza unita al controllo, due concetti storicamente antagonisti nel mondo del tennis.

Nella maggior parte dei casi, le racchette che offrono elevata potenza presentano un ovale più grande, che migliora l'effetto trampolino. Inoltre, le racchette sono leggere, più lunghe e più rigide, per un rimbalzo più rapido e una maggiore velocità della palla. Non da ultimo, hanno un bilanciamento pesante nell'ovale per mantenere peso sufficiente nella zona di impatto.

Le racchette orientate al controllo, invece, sono solitamente più pesanti e presentano un piatto corde più piccolo per evitare la deformazione della testa. Un profilo più sottile e flessibile consente alla palla di rimanere sulla racchetta leggermente più a lungo durante l'impatto e offre ai giocatori un po' più di controllo. Inoltre, le racchette orientate al dominio del colpo hanno un bilanciamento leggero nell'ovale per mantenere la maneggevolezza. Il risultato è una racchetta progettata per i giocatori che sono già in grado di colpire con potenza e preferiscono una racchetta che offra maggiore controllo.

Tennis rackets, HeadEurosport

Per raggiungere l'obiettivo e combinare potenza e controllo in un'unica racchetta, HEAD ha tratto ispirazione da diversi settori, tra cui il mondo delle automobili e quello della fotografia, integrandoli nella progettazione già precisa delle proprie racchette da tennis.

La soluzione è un approccio multimateriale, che prevede la combinazione di due materiali che offrono vantaggi complementari. Il magnesio stampato a iniezione che si trova nei telai delle auto, ad esempio, è il complemento perfetto per le racchette Graphene Touch di HEAD. In questo approccio multimateriale, la progettazione precisa, stabile e leggera del magnesio si combina perfettamente con l'assorbimento delle vibrazioni e la sensazione di smorzamento del Graphene Touch. Con MXG, ovvero la combinazione di magnesio e Graphene, HEAD offre il meglio dei due mondi.

Il design e la costruzione esclusivi del ponte di magnesio sono il segreto della nuova racchetta di HEAD. Oltre ai vantaggi offerti dal materiale stesso, la struttura della racchetta assicura potenza e controllo ancora maggiori.

The head 'genesis' racketEurosport

I giocatori professionisti hanno già riconosciuto i vantaggi di questa tecnologia.

"Ho avuto subito la sensazione che la mia palla fosse molto più grande e pesante", ha affermato lo statunitense Taylor Fritz dopo avere utilizzato la racchetta.

Head racket 4Eurosport

"Mi piacciono la potenza e il controllo che offre. Solitamente hai l'una o l'altro. Ma questa racchetta ti dà entrambi".

Tecnicamente, le corde verticali attraversano il ponte. In una racchetta tradizionale, invece, le corde toccano il ponte solo nella parte superiore. Grazie a questa lunghezza aggiuntiva, le corde centrali libere sono più lunghe per un effetto trampolino migliore e uno sweespot più grande. Inoltre, rispetto alle racchette tradizionali, la struttura del ponte in magnesio presenta un'area di impatto più grande con il telaio, per offrire più stabilità e, in definitiva, un maggiore controllo.

La progettazione non è solo rivoluzionaria, ma è notevole anche dal punto di vista estetico. Come ha commentato il vincitore di 12 titoli del Grande Slam Novak Djokovic: "È eccezionale, sembra una spada".