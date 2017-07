Ancelotti su Renato Sanches: "È un giocatore importante per noi, vedremo che succederà"

"Renato ha giocato molto bene. Non so se è una sorpresa o no, ma ha giocato molto diversamente rispetto alla scorsa stagione". Così Carlo Ancelotti nel dopo partita di Inter-Bayern Monaco parlando del 19enne centrocampista portoghese seguito dal Milan. "Ha una nuova intensità al momento e sono felice per lui. Aveva la stessa qualità l'anno scorso, ma non è stato in grado di mostrarla. Ora sembra essere in grado invece. E' un giocatore importante per noi, vedremo cosa succede", ha aggiunto.