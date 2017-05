Andre Agassi potrebbe diventare l’allenatore di Novak Djokovic

È notizia di settimana scorsa il divorzio tra Novak Djokovic ed il suo team di allenatori che lo accompagnavano da circa dieci anni. Numerose sono di conseguenza le voci sul futuro del serbo, il quale ha dichiarato che non ha ancora preso alcuna decisione su chi sarà la sua nuova guida tecnica e che lo farà quando sarà il momento giusto. Il Daily Telegraph ha però spiazzato tutti lanciando la bomba: secondo il quotidiano britannico, sarà Andre Agassi il nuovo ‘supercoach’ di Djokovic. L’indiscrezione arriva a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore serbo nei giorni scorsi a Madrid, in cui ha affermato che “il nuovo allenatore sarà qualcuno che ha vissuto un’esperienza simile alla mia. Non molte persone nel mondo del tennis sono arrivate a giocare ad un livello così alto“. La descrizione offerta dall’attuale numero 2 del mondo sembra infatti coincidere con il profilo dell’ex giocatore americano.

Per il momento però si tratta solo di un’ipotesi, per quanto stuzzicante possa essere. Edoardo Artaldi infatti, agente italiano di Djokovic, ha dichiarato che siamo ancora nella fase iniziale del processo di decisione e nessuno è stato ancora contattato“. Potrebbero essere però solo parole di circostanza, visto che, stando sempre a quello che riporta il Daily Telegraph, la decisione di interrompere i rapporti con l’allenatore Marian Vajda, il preparatore Gebhard Phil-Gritsch ed il fisioterapista Miljan Amanovic da parte del giocatore serbo è stata sì annunciata la scorsa settimana, ma era già stata presa durante il torneo di Montecarlo del mese scorso. Il processo di scelta del nuovo allenatore dunque, potrebbe essere già in fase avanzata.

Agassi, ritiratosi nel 2006 dopo aver vinto 60 titoli, tra cui 8 Slam, ha vissuto un’esperienza simile a quella che sta vivendo Novak Djokovic. L’americano infatti, dopo aver raggiunto la prima posizione del ranking ed aver vinto l’oro olimpico ad Atlanta nel 1996, ha attraversato un periodo di crisi coinciso con la fine del matrimonio con l’attrice Brooke Shields. Dopo qualche anno, Agassi è uscito dal tunnel più motivato, riuscendo a riprendesi il titolo di numero uno ed a vincere cinque tornei dello Slam. Anche la crisi di Nole sembra derivare da problemi matrimoniali: l’americano potrebbe essere dunque l’aiuto perfetto per il serbo nonostante abbia sempre dichiarato di non voler ritornare a tempo pieno nel circuito e di voler dedicare il proprio tempo ai suoi figli. L’ipotesi più probabile però, secondo il quotidiano inglese, è che Agassi possa fare da consulente ed affiancare Djokovic per un periodo di circa 12 settimane, ovvero negli appuntamenti più importanti: i quattro Slam, le Finals di Londra e qualche Masters 1000 come Indian Wells. In questo caso Nole si affiderà ad un altro allenatore full-time durante il resto del tempo, così come già fa Andy Murray. Il numero 1 del mondo infatti, è seguito da Jamie Delgado ma si avvale dei consigli di Ivan Lendl.