Andy Murray giocherà 16 tornei nel 2017

Sedici tornei più eventualmente le Atp Finals. E' questo il programma di Andy Murray, numero uno del ranking Atp, in vista del prossimo anno. Nessuna sorpresa nel calendario del giocatore scozzese, reso noto attraverso il suo sito web, se non la scelta di non difendere il titolo vinto quest'anno a Pechino. Questa la programmazione di Murray: Doha, Australian Open, Dubai, Indian Wells, Miami, MonteCarlo, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal, Cincinnati, US OPen, Shanghai, Parigi Bercy.