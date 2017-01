Andy Murray: "Il mio obiettivo per il 2017 è vincere il Roland Garros"

Nel torneo di esibizione di Abu Dhabi il n.1 del mondo Andy Murray, di ritorno sui campi da gioco, ha dimostrato di non essere ancora al top della condizione, come la sconfitta con il belga David Goffin dimostra. Mai battuto dal belga, il britannico ha poi dovuto sudare le cosiddette sette camicie per superare nella finale di consolazione Milos Raonic.

Nella conferenza stampa del suo prossimo impegno, l’ATP di Doha, lo scozzese ha spiegato le sue difficoltà: “Sarà difficilissimo mantenere la prima posizione, visto che tutto si è deciso in uno solo match – ha sottolineato Murray che ha aggiunto – Non sono riuscito a fare sempre le scelte giuste con i miei colpi ad Abu Dhabi perchè, nonostante giocassimo a buon livello, mancava la pressione per essere pienamente concentrati”.

Poi il proposito della stagione 2017: La mia sfida più grande è quella di cercare di vincere il Roland Garros, dove sto migliorando di anno in anno“, ha chiosato Andy.