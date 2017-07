ATP 250 Atlanta 2017: Thomas Fabbiano eliminato in un’ora di gioco dallo slovacco Lukas

Dura un’ora esatta l’apparizione di Thomas Fabbiano al torneo ATP 250 di Atlanta, che apre la stagione nordamericana sul cemento. L’azzurro è stato dominato dallo slovacco Lukas Lacko, che ha stravinto la contesa, chiudendo con il punteggio di 6-1 6-2 in 60 minuti di gioco.

Nel primo set dominio del servizio nei tre giochi iniziali, con il giocatore in risposta che raccoglie appena tre punti. Il momento di rottura arriva nel quarto gioco, quando annulla una prima palla break all’avversario, porta il game ai vantaggi, non chiude e viene punito. Lo slovacco conferma il break nel gioco successivo risalendo da 0-30 e vola sul 4-1 non pesante. Nel sesto gioco Fabbiano va ancora in difficoltà, ritrovandosi sul 15-40, annulla il primo break point ma non il secondo e va sotto 1-5. E’ la resa: Lacko tiene a 0 il servizio successivo e vince 6-1 la prima partita.

Nel secondo set l’azzurro continua nel suo momento no, perdendo a 0 il servizio in apertura, mentre lo slovacco continua ad essere molto solido e si porta subito sul 2-0: a cavallo dei due set il parziale è di 15 punti a 2 per lo slovacco. Spalle al muro, Fabbiano si scuote, tenendo, finalmente a 0 i due successivi turni in battuta, mentre porta ai vantaggi i due giochi in cui è alla risposta: in entrambi i casi non riesce a procurarsi opportunità per recuperare il break e Lacko va 4-2. Nel settimo gioco l’azzurro è costretto ad annullare una palla break per portare ancora una volta il game ai vantaggi, ma cede ancora la battuta: lo slovacco va a servire per il match sul 5-2. Proprio in questo momento giungono le prime palle break per il tennista italiano dall’inizio del match: Lacko va sotto 15-40, ma ancora una volta riesce prima a trascinare il game ai vantaggi e poi a portare a casa l’incontro.

ATP 250 Atlanta – Primo turno

Lacko (Svk) b. Fabbiano (Ita) 61 62