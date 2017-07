Atp Amburgo: Cecchinato fuori al primo turno

Amburgo (Germania), 24 lug. (LaPresse) - Nulla da fare per Marco Cecchinato nel primo turno del German Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.499.940 euro in corso sui campi in terra rossa di Amburgo. Il 24enne siciliano di Palermo, numero 104 del ranking mondiale - che ha Umago aveva vinto il suo primo match in un main draw Atp sfiorando poi la qualificazione ai quarti - è stato sconfitto per 7-5, 6-2, in poco più di un'ora ed un quarto di partita, dal tedesco Florian Mayer, numero 101 Atp.