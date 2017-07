ATP Amburgo: Leonardo vince derby dei Mayer, Florian ko in finale

Amburgo (Germania), 30 lug. (LaPresse) - Leonardo Mayer concede il bis ad Amburgo. L'argentino si è infatti aggiudicato il trofeo del German Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.499.940 euro che si è concluso sulla terra rossa tedesca di Amburgo, bissando il titolo vinto nel 2014. In finale il 30enne di Corrientes, numero 138 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser, ha sconfitto per 6-4, 4-6, 6-3, in poco meno di due ore di partita, il tedesco Florian Mayer, numero 101 del ranking mondiale, trionfatore nell’edizione del 2014.