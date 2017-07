Rafael Nadal rinuncia al torneo di Amburgo….e al numero 1!

Mi ha detto che preferisce continuare a riposarsi“. Così il direttore dell’ATP 500 di Amburgo, Michael Stich, ha commentato il rifiuto di Rafael Nadal di partecipare al torneo tedesco che inizierà domani. L’offerta era consistente: una wild card del valore di 500.000 euro e soprattutto la possibilità di tornare ad essere il numero 1 del tennis mondiale. No grazie, la risposta di Rafa, che ha preferito non modificare la sua programmazione dopo le fatiche sulla terra che lo hanno portato al decimo Roland Garros non del tutto smaltite (vedi l’eliminazione precoce a Wimbledon). Nadal, infatti, nonostante la possibilità di tornare sul trono mondiale, non vuole problemi nella preparazione all’estate sul cemento americano.

Ovviamente nel rifiuto dello spagnolo c’è la consapevolezza che sarà solo questione di tempo prima del ritorno in vetta al ranking ATP. Nadal ha infatti solo 370 punti da difendere da qui alla fine dell’anno, mentre Andy Murray, attuale numero 1, avrà una cambiale da 5460 punti. Il sorpasso, che ad Amburgo sarebbe potuto avvenire qualora Rafa fosse giunto in finale, avverrà con molta probabilità a Montreal: l’unico che potrebbe causare qualche grattacapo a Nadal è Roger Federer, che da qui alla fine dell’anno non avrà alcun punto da difendere ma che salterà l’appuntamento canadese per ripresentarsi a Cincinnati, torneo che storicamente porta bene allo svizzero (vinto sette volte).