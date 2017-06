ATP Antalya 2017: Paolo Lorenzi eliminato al secondo turno da Radu Albot

L’erba turca di Antalya è poco fortunata per Paolino Lorenzi sconfitto 6-3 6-4 dal moldavo, n.116 del mondo, Radu Albot con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. L’azzurro ha pagato a caro prezzo una scarsa efficienza sia della seconda di servizio, al di sotto del 45%, che un’incidenza insufficiente della risposta contro la battuta del rivale.

Nel primo set Lorenzi non riesce ad essere incisivo per via della poca pesantezza della sua palla nei confronti del rivale nei turni alla battuta. Colpi, infatti, che non mettono in difficoltà Albot che nel quarto e sesto game conquista un doppio break volando 5-1. Il senese ha una reazione nel gioco successivo strappando il servizio all’avversario ed ottenendo il parziale controbreak ma il moldavo nel nono game chiude la frazione 6-3 senza lasciare troppo spazio al nostro portacolori.

Nel secondo parziale il canovaccio dell’incontro non cambia ed è sempre il n.116 ATP a condurre le danze conseguire il break ai vantaggi in apertura. L’azzurro non riesce a scardinare la difesa del moldavo sempre molto solido e particolarmente a proprio agio su questa superficie. L’ulteriore break del quinto gioco è la naturale conseguenza di quanto visto in campo. Albot molla leggermente la presa, avanti 4-1, consentendo a Lorenzi di accorciare le distanze ma è solo un incidente di percorso. Paolino, infatti, deve arrendersi sullo score di 6-4 uscendo subito di scena.

Foto da pagina facebook Supertennis