ATP Antalya: esordio vittorioso per Seppi

Antalya (Turchia), 27 giu. (LaPresse) - Esordio positivo per Andreas Seppi all''Antalya Open', neo nato torneo Atp World Tour 250 al via sui campi in erba di Antalya, in Turchia. Il 33enne di Caldaro, numero 102 Atp, ha superato in 6-2, 7-6 il polacco Kamil Majchrzak, numero 279 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni.