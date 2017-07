ATP Antalya: primo titolo per il giapponese Sugita

Antalya (Turchia), 1 lug. (LaPresse) - Primo titolo Atp in carriera per Yuichi Sugita, andato a segno nell'"Antalya Open", neo nato torneo ATP World Tour 250 che si è concluso sui campi in erba di Antalya, in Turchia. In finale, la prima per lui nel circuito maggiore, il 28enne giapponese di Sendai, numero 66 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-1 7-6 il francese Adrian Mannarino, numero 62 Atp, protagonista in semifinale dell'eliminazione di Andreas Seppi.