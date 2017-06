Andreas Seppi sconfitto in semifinale dal francese Adrian Mannarino

Si ferma sul più bello la cavalcata di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Antalya: l’altoatesino è stato sconfitto in semifinale sull’erba turca dal francese Adrian Mannarino con un duplice 6-4 maturato in 94 minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurro ha dovuto subito inseguire, avendo subito il break in apertura, e, nel corso del terzo gioco ha rischiato per ben tre volte di andare sotto 0-3. Seppi ha però tenuto la battuta e, sotto 1-2, ha costretto ai vantaggi l’avversario, pur senza mai avere occasioni per il controbreak nel corso del quarto gioco. La partita ha seguito poi l’andamento dei servizi fino a quando Seppi si è portato alla battuta per restare nel set, sul 3-5. Andato sotto 15-40, ha annullato i due set point all’avversario, portando il game ai vantaggi: il francese ha mancato un terzo set point e l’azzurro si è portato sul 4-5. Nel corso dell’ultimo gioco il transalpino è stato costretto ancora ai vantaggi dopo aver mancato altri due set point, ma senza concedere palle break, ed ha chiuso 6-4 alla sesta occasione.

Nel secondo set è stato Seppi a portarsi sul 2-0 sfruttando la prima palla break concessa dal francese dall’inizio del match, ma ha subito l’immediato controbreak. La svolta avviene nel corso del sesto gioco: l’italiano è avanti 3-2 e si procura 3 palle break consecutive, ma il transalpino le cancella infilando 5 punti consecutivi. Nel gioco successivo l’altoatesino alza bandiera bianca: avanti 30-0 subisce 4 punti di fila e va sotto 3-4. Nell’ottavo game copione identico: Mannarino va sotto 0-30 ma trova 4 punti consecutivi portandosi sul 5-3. Nel decimo gioco il transalpino va a servire per il match, Seppi lotta fino al 30-30, poi Mannarino è bravo a portare a casa l’incontro alla prima occasione.

ATP 250 Antalya – Semifinali

Mannarino (Fra) b. Seppi (Ita) 64 64

roberto.santangelo@oasport.it