L'erba turca rigenera Seppi: l'altoatesino è in semifinale ad Antalya

Giusto lo scorso lunedì, dopo 7 lunghissimi anni di onorata carriera, Andreas Seppi era per la prima volta finito fuori dalle prime 100 posizioni mondiali della classifica ATP (102).

L’esilio dell’altoatesino è però durato pochissimo. La ricetta magica Seppi l’ha trovata in Turchia sull’erba dell’Antalya Open, torneo ATP 250 dove Andreas ha raggiunto oggi la semifinale, superando col punteggio di 6-4, 7-6(3) Radu Albot e piazzando un piccolo 'doppio colpo'.

Il primo, ovviamente, è il certo rientro in Top100 già da lunedì prossimo, quando sarà come minimo alla posizione numero 86 del mondo; il secondo – probabilmente più importante – è la ritrovata continuità.

Video - Australian Open: Wawrinka-Seppi, gli highlights 02:35

Per la prima volta in stagione infatti Seppi è riuscito a vincere 4 partite consecutive, migliorando così il cammino dell’Australian Open – dove fu sconfitto agli ottavi di finale in 3 tie-break da Wawrinka – e conquistandosi una semifinale ATP che mancava da 365 giorni, quando lo scorso anno – sempre sull’erba, ma questa volta a Nottingham – si arrese a Steve Johnson.

Seppi sfiderà ora il vincente della sfida tra il big server Mannarino e la testa di serie numero 3 del tabellone Fernando Verdasco, sperando di proseguire il suo cammino e soprattutto di aver ritrovato un po’ di spirito e condizione che, di fatto, dall’Australia in poi, erano decisamente venuti a mancare.