Atp Anversa: Travaglia batte Pospisil e accede al main draw

Anversa (Belgio), 16 ott. (LaPresse) - Stefano Travaglia ha centrato la qualificazione al tabellone principale dell''European Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 589.185 euro in corso sul veloce indoor di Anversa, in Belgio. Al turno decisivo il 25enne di Ascoli Piceno, numero 131 del ranking mondiale e quinta testa di serie delle qualificazione, ha battuto in rimonta per 3-6 6-3 6-4 il canadese Vasek Pospisil, numero 104 Atp e prima testa di serie delle 'quali'. Il primo favorito del seeding è il belga David Goffin, numero 10 del ranking mondiale: il secondo è il francese Jo-Wilfred Tsonga, numero 17 Atp.