ATP Anversa: Tsonga batte Schwartzman in finale

Jo-Wilfried Tsonga è il vincitore dell'European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 589.185 euro che si è concluso sul veloce indoor di Anversa, in Belgio. In finale il francese, numero 17 Atp e seconda testa di serie, in gara con una wild card, ha battuto per 6-3, 7-5, in poco più di un'ora e mezza di gioco, l'argentino Diego Schwartzman, numero 26 Atp e quarto favorito del seeding. Per il 32enne di Le Mans è il 16esimo titolo in carriera su 27 finalei giocate, il quarto in questa stagione dopo quelli vinti a Rotterdam, Marsiglia e Lione. Da segnalare che Tsonga in questo 2017 ha vinto tutte le finali disputate.