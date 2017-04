Atp Barcellona: forfait di Tomic, Murray agli ottavi

Andy Murray avanza senza giocare agli ottavi del 'Barcelona Open Banco Sabadell', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.324.905 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Lo scozzese, numero 1 della classifica mondiale e del tabellone, che ha ottenuto una wild card, esentato dal primo turno come tutti i primi 16 giocatori del seeding, ha avuto via libera per il forfait dell l'australiano Bernard Tomic, numero 41 Atp.