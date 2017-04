L'austriaco Dominic Thiem è il primo semifinalista del Barcelona Open Banco Sabadell, ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.324.905 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il numero 8 del ranking e 4 del torneo, ha battuto il giapponese Yuichi Sugita, numero 91 Atp, in due set con il punteggio di 6-1, 6-2.