Esordio vincente per Andreas Seppi a Barcellona: battuto Mikael Ymer

Buona la prima per Andreas Seppi nel torneo ATP di Barcellona. Sulla terra rossa catalana l’altoatesino ha sconfitto all’esordio il giovane svedese Mikael Ymer, 18enne e numero 409 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.

Nel primo set è decisivo il break ottenuto dall’azzurro nel settimo gioco. Seppi avrebbe l’occasione di chiudere già nel nono gioco, ma non sfrutta i due set point avuti sul servizio dello svedese. Nel gioco successivo, però, se ne procura altri due e il secondo è quello che gli permette di concludere il set sul 6-4.

L’unico momento di difficoltà nella partita Andreas lo ha ad inizio secondo set, quando deve fronteggiare e poi annullare una palla break. Seppi tiene il servizio e nel terzo game è lui nuovamente a strapparlo per primo al suo avversario. L’azzurro avrebbe anche tre palle consecutive per salire a condurre 4-1, ma il doppio break è solo rimandato al nono gioco, con il 33enne di Caldaro che chiude il set per 6-3.

Adesso al prossimo turno Seppi, numero 74 del mondo, affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 20 del mondo e che ha appena battuto Fabio Fognini al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La testa di serie numero sette ha vinto anche l’unico precedente finora disputato, lo scorso anno ad Umago.