Grandissimo Thiem! Battuto Murray, è finale a Barcellona

Colpo di scena a Barcellona con la sconfitta di Murray che viene superato da uno stupendo Dominic Thiem, numero 9 del circuito ATP. Lo scozzese ha corso per tutto il campo per rispondere ai colpi di Thiem, parso molto in giornata grazie a colpi precisi e molto ispirati. Continua così l’avvicinamento di Murray al Roland Garros anche se, per ora, la condizione del numero 1 al mondo non sembra essere spumeggiante.

Murray, grande favorito di giornata, parte malissimo con Thiem che si porta immediatamente sul 2-0 grazie ad un mini parziale di 8-1. Col passare dei minuti non va meglio, e Murray continua a fare fatica a tenere il suo turno di battuta, con l’austriaco che gioca uno dei migliori match della sua carriera. Solo nel sesto game Thiem perderà il servizio, per un doppio fallo, ma il primo set si concluderà con un netto 6-2 a favore del classe ’93.

Anche nel secondo set sembra non esserci storia in avvio, ma Murray rientra fino al 3-3, spezzando il gioco con diverse discese a rete (non sempre precise). Thiem ha una palla break al settimo game ma fallisce, sparando lungo un dritto in chiusura, regalando così il 4-3 a Murray che sembra essersi ritrovato. Thiem è bravo a salvare due palle break, ma alla fine è lo scozzese a portare a casa il set per 6-3 e prolungare il match al terzo set.

Thiem non sembra destabilizzato dopo aver lasciato il secondo set all’avversario e riparte con diverse accelerazioni, cercando di mettere in difficoltà Murray. Lo scozzese deve salvare due palle break e riesce a rimanere incollato sul 2-2, ma l’ennesimo doppio fallo lascia il semaforo verde all’austriaco che cerca di andarsene in fuga. Il set, però, è combattutissimo e Murray rientra ancora sfruttando due palle del contro break. 5-4 Thiem con Murray che deve servire se vuole restare in partita, ma sul 30 pari lo scozzese sbaglia un dritto in chiusura, portando Thiem a match point, messo a segno con un preciso lob in risposta ad una volée.