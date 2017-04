Murray si vendica di Ramos-Viñolas: vittoria al tie-break e semifinale con Thiem

Ci sono volute tre ore di partita e un tie-break per riuscire a spuntarla. Ma, alla fine, Andy Murray ha messo piede nelle semifinali dell’ATP di Barcellona, per giunta strappando la rivincita ad Albert Ramos-Viñolas che, non più tardi di una settimana fa, lo aveva estromesso a sorpresa dagli ottavi del Masters di Monte Carlo.

Il britannico parte male, perde 6-2 il primo set e impiega quasi un’ora per entrare in partita. Il 6-4 con cui si sbarazza del padrone di casa nel secondo parziale, però, è illusorio. Perché nel terzo set Ramos-Viñolas va addirittura a servire per il match sul punteggio di 5-4.

Il catalano si fa tradire dall’emozione nel turno decisivo e cede, finendo per andarsi a giocare il match al tie-break. Murray scatta sul 4-0, si fa riavvicinare sul 4-3. Ma, alla fine, la spunta e accede alle semifinali.

Adesso se la vedrà con Dominic Thiem, uscito vincitore dal quarto con Yuichi Sugita (6-1, 6-2). Una semifinale con i fiocchi.