Nadal a un passo dalla Decima a Barcellona: battuto Zeballos in due set

Dopo la sconfitta di Murray, niente sorprese nell’altra semifinale con la vittoria di Nadal che supera in due set l’argentino Horacio Zeballos, numero 86 del circuito ATP. Tutto facile, o quasi, per il maiorchino che in un’ora e 35 minuti supera Zeballos (6-3, 6-4), vendicandosi di quella sconfitta nel precedente di 4 anni fa a Vina Del Mar in Cile.

Nel primo set grazie ad un 88% di punti ottenuti con la seconda di servizio, Nadal soffre poco o nulla al servizio riuscendo ad essere incisivo nel quarto game quando a zero strappa la battuta al rivale. Un break letale per Zeballos costretto ad alzare bandiera bianca nella prima frazione, dopo aver sprecato tre opportunità per il contro break nel nono gioco. Nel secondo parziale Nadal inizia a sbagliare qualche palla di troppo, offrendo delle chance al rivale nel quarto game ma nello stesso tempo il 32enne di Mar del Plata annulla tre chance nel primo e secondo turno di servizio. Si entra nella fase topica del set e Nadal mostra ancora una volta di avere le stimmate del campione, conquistando una palla break sul 4-4 e chiudendo poi sul 6-4 la sfida.

Per Nadal, questa sarà la 5a finale in stagione con il maiorchino che si è imposto a Montecarlo una settimana fa contro Ramos-Viñolas, trovando la sua decima vittoria nel Principato. Nadal contro Thiem, cercherà di allungare la propria striscia di 8 match (e 16 set) vinti di fila e di migliorare il record personale di Barcellona, torneo che ha già vinto in nove occasioni, con 51 partite vinte.