Nadal senza problemi: vittoria numero 50 e quarti a Barcellona

Rafa Nadal si qualifica per i quarti di finale del Barcelona Open Banco Sabadell, ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.324.905 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna.

Il 30enne mancino di Manacor, numero 5 Atp e terzo favorito del seeding, reduce dal decimo trionfo a Monte-Carlo e vincitore già nove volte a Barcellona, sul centrale che porta il suo nome ha sconfitto al secondo turno per 6-3, 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, il sudafricano Kevin Anderson, numero 66 del ranking mondiale.