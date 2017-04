Nadal suda un solo set contro il giovane Chung e vola alle semifinali

Missione compiuta per Rafa Nadal a Barcellona. In un'ora e quarantasei minuti di gioco il tennista maiorchino che insegue il decimo titolo dell'ATP 500 nel capoluogo della Catalogna si è sbarazzato del talentuoso tennista sud coreano Hyeon Chung staccando il pass per la semifinale, dove affronterà il vincitore del match tra il russo Khachanov e l'argentino Zeballos.

A conti fatti il numero 5 del mondo ha dovuto sudare solo un set, il primo, deciso al tie break a conclusione di una battaglia durata un'ora e sei minuti. Nel tie break emergeva tutta la classe e l'esperienza di Rafa Nadal, che concedeva solo un punto al ventenne avversario, esponente di spicco della next gen tennistica. Il secondo parziale era solo ordinaria amministrazione e il 6-2 finale risultava piuttosto eloquente.