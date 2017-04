Seppi subito fuori a Barcellona: vince Pablo Carreño Busta in due set

Si ferma al secondo turno l'avventura di Andreas Seppi nel 'Barcelona Open Banco Sabadell', torneo Atp 500 con montepremi di 2.324.905 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona. Il 33enne di Caldaro, numero 74 del ranking mondiale, dopo il successo all'esordio sul 18enne svedese Mikael Ymer, si è arreso allo spagnolo Pablo Carreño Busta, numero 20 Atp e settima testa di serie. Il tennista di Gijón si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2, in un'ora e tre minuti di gioco.

La prima testa di serie del torneo è lo scozzese Andy Murray, numero 1 della classifica mondiale, che ha ottenuto una wild card, mentre ha annunciato il proprio forfait a tabellone già compilato (per un infortunio al polso destro) il giapponese Kei Nishikori, secondo favorito del seeding, il cui posto in tabellone è stato preso dal francese Benoit Paire, numero 49 Atp, come testa di serie numero 17. Terzo favorito del seeding resta lo spagnolo Rafa Nadal, numero 5 Atp, reduce dal decimo trionfo a Monte-Carlo e vincitore già nove volte a Barcellona. Le prime 16 teste di serie entreranno in scena direttamente al secondo turno.