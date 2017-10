Atp Basilea: Lorenzi fuori al primo turno

Paolo Lorenzi è uscito di scena all’esordio allo Swiss Indoors, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.425 euro in corso sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il 35enne senese, numero 41 del ranking mondiale, è stato sconfitto al primo turno nella serata di lunedì dal 21enne coreano Hyeon Chung, numero 57 Atp: 6-3, 6-1, in un’ora e 37 minuti, il punteggio in favore del tennista di Suwon, che con questo successo ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle Next Gen Atp Finals di Milano.