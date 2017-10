Federer, buona la prima a Basilea: battuto Tiafoe in due set, ora c'è Paire

Esordio vincente per Roger Federer che al primo turno del torneo ‘di casa’ di Basilea, si sbarazza nel giro di un’ora e due minuti del giovane statunitense Frances Tiafoe. E dire che agli US Open, lo svizzero dovette aspettare il quinto set per superare il classe ’98...

Federer si è imposto in due set (6-1, 6-3) e può quindi continuare la propria corsa per diventare nuovo numero 1 del Mondo, obiettivo che potrebbe essere più vicino in caso di successo nel torneo di Basilea, dove lo svizzero ha giocato 10 finali consecutive tra il 2006 e il 2015.

Al secondo turno, Roger affronterà il francese Benoît Paire che ha superato Johnson in due set, 6-3 e 7-6 (4). Con questo risultato Tiafoe dice definitivamente addio alle finali Next Gen di novembre a Milano.

Gli altri match

Paire -Johnson 6-3; 7-6(4)

-Johnson 6-3; 7-6(4) L. Mayer -M.Zverev 7-5; 7-5

-M.Zverev 7-5; 7-5 Sock -Pospisil 3-6; 7-6(7); 7-5

-Pospisil 3-6; 7-6(7); 7-5 Goffi -Gojowczyk 6-2; 7-5

-Gojowczyk 6-2; 7-5 Harrison -Dolgopolov 6-4; 6-1

-Dolgopolov 6-4; 6-1 Federer -Tiafoe 6-1; 6-3

-Tiafoe 6-1; 6-3 Cilic -F.Mayer 6-3; rit.