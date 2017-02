Federer firma fino al 2019 con il torneo di Basilea: obiettivo Tokyo 2020?

È notizia di oggi il rinnovo del contratto di Roger Federer con il torneo casalingo di Basilea, che lo vedrà in campo almeno fino al 2019, quando il campione elvetico spegnerà ben 38 candeline. Dopo il successo agli Australian Open e quel “Ci vediamo il prossimo anno. Se non fosse così, è stato fantastico lo stesso”, avremo dunque ancora il piacere di vedere in azione uno dei migliori tennisti della storia, forse anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Sì, perché tra l’ATP 500 di Basilea e i Giochi, se la competizione svizzera venisse confermata in calendario tra ottobre e novembre, passeranno circa 9 mesi, e l’oro in singolare a cinque cerchi manca nel palmares sconfinato di Federer, che a 39 anni potrebbe dare l’ultimo assalto al riconoscimento più ambito per un atleta.

Certo, l’età avanza e gli acciacchi potrebbero ripresentarsi da un momento all’altro, soprattutto per un tennista che ha saltato gran parte del 2016 a causa di un problema alla schiena. La forma fisica mostrata a Melbourne è tuttavia di altissimo livello, e con 18 Slam in carriera e un talento smisurato, ogni obiettivo è possibile.

Video - Il meglio del meglio di Roger Federer a Melbourne in 10 colpi da favola! 02:55

