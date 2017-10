Paperone Federer, nuovo record in vista: se vince Basilea è il più ricco di sempre

Altro giro, altro record nel mirino. E questa volta non si tratta di campo. Roger Federer potrebbe tornare a essere il più ricco di tutti. O meglio, il più ricco di tutti lo è già, diciamo il più ricco di tutti in termini di prize money conquistati attraverso i tornei.

Una classifica dedicata ai denari guadagnati attraverso i successi nei singoli tornei, e in cui Federer era secondo a Novak Djokovic, che meno di Federer ha vinto in termini di slam ma che più ha potuto incassare grazie all’ultima – e generosissima – fase di incremento di premi nel mondo del tennis.

Video - Nadal e Federer, un 2017 da sogno: due Slam vinti a testa per due leggende infinite 01:31

L’ex numero 1 del mondo infatti era stato il primo tennista di sempre a sfondare il muro dei 100 milioni di dollari, e questo già nel giugno del 2016.

Il grande 2017 di Federer però, con 6 titoli conquistati tra cui due tornei dello slam come Australian Open e Wimbledon, ha rimesso in piena corsa lo svizzero che ora tallona di un nulla Djokovic nella lista dei paperoni del tennis, e che potrebbe già a Basilea far diventrare Roger il primo a sfondare il tetto dei 110 milioni di dollari.

TOP 10 in Prize Money nella storia del tennis Guadagno in milioni di $ Novak DJOKOVIC 109,805,403 Roger FEDERER 109,387,410 Rafael NADAL 91,199,322 Andy MURRAY 60,807,644 Pete SAMPRAS 43,280,489 Andre AGASSI 31,152,975 David FERRER 30,760,436 Stan WAWRINKA 30,623,544 Tomas BERDYCH 28,220,153 Boris BECKER 25,080,956

Dovesse infatti vincere il torneo di casa in quel di Basilea, Federer si porterebbe via altri 395,850€, che al cambio attuale significherebbero 464,589$, ovvero il sorpasso su Djokovic in vetta a una classifica conteggiata in dollari statunitensi.

Opportunità nel mirino per Federer a prescindere dal risultato del torneo di casa. Oltre a Basilea lo svizzero ha ancora in programma (teorico) Parigi Bercy (853,430€ riservati al vincitore) e le ATP Finals di Londra, dove per il Maestro del torneo dei Maestri sono riservati ben 2 milioni di dollari (in caso di successo finale senza subire sconfitta). Con Djokovic che si ripresenterà solo nel 2018, il sorpasso è dunque ormai nel mirino per Federer, che comunque da tempo può vantare il contro in banca migliore di tutti.

Il magazine statunitense specializzato proprio in queste classifiche FORBES ha calcolato che solo lo scorso anno lo svizzero ha incassato dai suoi sponsor 64 milioni. Quasi il doppio di quelli di Novak Djokovic, fermo a 37,6. Ma una cosa è certa: nessuno dei due diretti "concorrenti" guarderà a questa classifica. Questa, più che altro, è materia di 'divertimento' per noi comuni mortali. L'obiettivo reale di Federer resta sempre quello di provare a superare Nadal nella lotta al n°1 della classifica ATP. Dovesse riuscirci, al tempo stesso, avrebbe certamente superato anche Djokovic in quella dei Paperoni. Quando si dice 'Due piccioni con una fava'...