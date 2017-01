Dimitrov sorprende Milos Raonic, in finale contro Kei Nishikori

Continua a sorprendere Grigor Dimitrov nell’ATP di Brisbane (Australia). Il bulgaro, n.17 del ranking, ha infatti sconfitto in semifinale Milos Raonic, n.3 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco conquistando la finale che lo vedrà opposto a Kei Nishikori (n.5 del ranking) vittorioso nella sfida con Stan Wawrinka (n.4 ATP) 7-6 6-3 in 1 ora e 43 minuti di gioco.

Partendo dal successo del bulgaro, è stato un incontro assai equilibrato nel primo parziale nel corso del quale Dimitrov ha stupito riuscendo ad ottenere più ace di Raonic (4 contro 2) in un fondamentale che è tipicamente appannaggio del canadese. La frazione ha seguito lo sviluppo del servizio avendo entrambi un’efficienza in battuta piuttosto elevata e l’epilogo è stato al tie-break. Una vera e propria battaglia, in questa fase, che si è decisa in favore dell’ex top10 (9-7), concretizzando il terzo set point avuto a disposizione ed annullandone uno a Raonic, poco prima.

Nel secondo set l’efficacia al servizio del nordamericano è crollata dando modo a Grigor di trovare punti in risposta con molta più facilità. Non è un caso infatti che nel quinto e settimo game siano arrivati due break consecutivi in favore del n.17 del mondo, decisivi per lo sviluppo dell’incontro. Un 6-2 che non ammette repliche e fa volare in finale Dimitrov.

Nell’altra semifinale, come detto, la vittoria è andata a Nishikori in un match dallo sviluppo simile a quello già descritto. Grande incertezza nel primo set nel quale, con armi diverse, i due contendenti hanno trovato i loro punti: il nipponico nello scambio e Wawrinka con il servizio (8 ace). Un equilibrio che ha vacillato nel secondo game quando il giapponese è stato costretto ad annullare tre palle break nel game più lungo dell’incontro. Opportunità non sfruttate dallo svizzero e frazione che si è decisa al tie-break. Dopo uno scambio iniziale di “cortesie” e Stan avanti 2-1, Kei ha cambiato marcia strappando in altre tre occasioni al rossocrociato, imponendosi piuttosto nettamente (7-3).

Nel secondo set la fase è decisiva è stata dal quarto al sesto gioco nella quale Nishikori si è portato avanti di un break per due volte consecutive. Un vantaggio mantenuto fino al termine dal n.5 del ranking che così sfiderà Dimitrov nell’ultimo atto.