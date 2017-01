Nadal, Federer, Djokovic e Andy Murray: Fab Four dall'alba al tramonto

I primi scambi del 2017 decretano il ritorno dei Fab Four e a partire dai più amati, visto che in Australia Rafael Nadal sta brillando a Brisbane e Roger Federer s’allena divertendosi a Perth. Emozioni down under a partire dalle 10:00, in diretta su Eurosport 2, con le prove generali degli Australian Open visto che a Brisbane, per i quarti di finale, si sfidano Milos Raonic e Rafa Nadal seed #3 e #9 del ranking mondiale… E pace se davanti c’è il big-server canadese.

Video - Nadal: “Voglio provare a vincere tutti i tornei in cui giocherò” 03:10

A seguire, sempre su Eurosport 2, la sessione serale della Hopman Cup rilancia una sfida d’ancien régime tra Roger Federer e Richard Gasquet, nobili di corda e fiduciari del rovescio a una mano. Prima il dovere poi il piacere, così Federer e Gasquet daranno spettacolo anche nel doppio misto con le rispettive partner: Belinda Bencic e Kiki Mladenovic.

Video - La bimba si commuove davanti al suo idolo: Roger Federer! 01:08

Infine, e si torna a far sul serio, le semifinali del Qatar Open che vedranno impegnati, Live Eurosport 2 dalle 16:00, i primi due giocatori della classifica mondiale: Andy Murray contro Berdych e Novak Djokovic opposto a Verdasco. Potrebbe quindi essere il cemento di Doha a ospitare la prima super finale del 2017 fra i tetrarchi del tennis. Share your Passion!