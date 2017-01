Nadal spazza via Misha Zverev: è ai quarti con Raonic

E’ stata una passeggiata di salute quella di Rafa Nadal. Con il 6-1, 6-1 rifilato a Misha Zverev in meno di un’ora (55 minuti) Nadal ha confermato un buonissimo stato di forma in questo avvio di stagione e si è garantito l’accesso ai quarti di finale. Mai in partita, Zverev si è dimostrato avversario fin troppo semplice per un Nadal che in maniera tonica e pimpante si è trovato a proporre il suo miglior tennis. Sarà probabilmente tutt’altro discorso quello che il maiorchino dovrà effettuare nei quarti. A sfidarlo, lì, ci sarà infatti Milos Raonic, vincitore in precedenza per 6-3, 6-2 del match sull’argentino Diego Sebastian Schwartzman.

I precedenti tra i due dicono 6-1 Rafa, ma i due di fatto non si incontrano da più di un anno e mezzo e le cose in questo arco temporale sono piuttosto cambiate.

A completare questo lato di tabellone la sfida tra Thiem e Dimitrov, entrambi facili vincitori delle rispettive partite contro Sam Groth e Nicholas Mahut. Un bel quadro generale quello di Brisbane che vede anche gli incroci tra Edmund e Wawrinka e Nishikori-Thomson. Insomma, la preparazione all’ormai prossimo Australian Open è un punto focale per tutti. E a goderne sono i spesso bistrattati ATP250.