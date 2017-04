ATP Budapest: Lorenzi sconfitto in semifinale da Pouille

Paolo Lorenzi si è fermato in semifinale nel "Gazprom Hungarian Open", torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. Il 35enne senese, numero 38 Atp e sesto favorito del seeding, non è riuscito a sovvertire il pronostico nella sfida con il francese Lucas Pouille, numero 14 del ranking mondiale e primo favorito del seeding: 6-2 7-5, in poco meno di un?ora e un quarto di gioco, il punteggio con cui il 23enne di Grande-Synthe si è imposto sull'azzurro.