ATP Budapest: Pouille trionfa contro Bedene, 2° titolo in carriera

Budapest (Ungheria), 30 apr. (LaPresse) - Lucas Pouille si è aggiudicato il 'Gazprom Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 482.060 euro disputato sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. Il 23enne francese, numero 14 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, dopo aver fermato in semifinale la corsa di Paolo Lorenzi, numero 38 Atp e sesta testa di serie, in quella che era la sua quarta finale Atp ha sconfitto per 6-3 6-1, in poco meno di un'ora e 5 minuti, il britannico Aljaz Bedene, numero 68 del ranking mondiale, partito dalle qualificazioni. Per il tennista di Grande-Synthe è il secondo trofeo messo in bacheca, dopo quello conquistato a Metz lo scorso anno. Deve invece rimandare l'appuntamento con il primo titolo Atp il 27enne nato a Lubiana e poi diventato cittadino britannico, al secondo ko in finale dopo quella persa nel 2015 a Chennai per mano di Stan Wawrinka.