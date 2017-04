Lorenzi vola ai quarti di finale: piegato in tre set Stakhovsky

Continua a riservare buoni riscontri la terra battuta di Budapest (Ungheria) per il tennis maschile italiano. Paolo Lorenzi ha superato, infatti, in tre set il n.101 ATP Sergiy Stakhovsky (Ucraina) con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 in 2 ore e 14 minuti di partita. Un incontro lottato nel quale Paolo non si è lasciato troppo condizionare dal secondo set venendo fuori alla distanza con il suo tennis consistente. Grazie a questo risultato l’azzurro si qualifica ai quarti di finale dove attende il vincente della sfida tra il nostro Fabio Fognini ed Andrey Kuznetsov.

Nel primo set l’efficienza piuttosto alta al servizio consente all’azzurro di gestire al meglio la palla break del secondo gioco. L’ottima percentuale di punti ottenuti con la prima (76%) e le seconda (69%) dà modo al senese di avere più energie in risposta. Dopo aver mancato ben tre opportunità, avanti 0-40 nel settimo game, Lorenzi strappa la battuta all’ucraino aggiudicandosi il parziale sul 6-4, respingendo l’ultimo assalto di Stakhovsky (un break point nel game).

Nel secondo parziale il canovaccio del confronto cambia completamente ed è il n.101 del ranking ad essere più convincente al servizio. L’81% di quindici ottenuti con la prima ed il 71% con la seconda descrivono esaustivamente l’andamento della frazione. Di contro il nostro portacolori scende al di sotto del 60% nel fondamentale esponendosi maggiormente ai colpi da fondo del rivale. Il break nel secondo game è letale per il n.38 ATP, mai in grado di impensierire l’avversario e ko nella frazione (6-3).

Nel terzo e decisivo set Paolo è abile a voltare pagina riprendendo il filo del discorso interrotto. Uscito vittorioso da un impegnativo game d’apertura Lorenzi conquista il break nel gioco successivo sfruttando sapientemente la seconda di servizio non irresistibile di Stakhovsky. Annullando poi due palle break, l’italiano si mostra sicuro nel suo incedere in campo ottenendo tanti punti con la seconda in battuta. Sullo score di 6-3, il tennista nostrano chiude la sfida.

giandomenico.tiseo@oasport.it