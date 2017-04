Tennis, Atp Budapest: Lorenzi approda al secondo turno

Budapest (Ungheria), 24 apr. (LaPresse) - Paolo Lorenzi ha superato il primo turno del 'Gazprom Hungarian Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. Il 35enne senese, numero 38 Atp e sesto favorito del seeding, ha sconfitto per 6-4 7-5, in un'ora e tre quarti di partita, il kazako Mikhail Kukushkin, numero 76 Atp. Al secondo turno Lorenzi dovrà vedersela con il vincente della sfida tra l'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 101 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser, ed il tedesco Florian Mayer, numero 47 Atp.