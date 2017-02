Atp Buenos Aires: Dolgopolov sorprende Nishikori in finale

Dopo quasi quattro anni e mezzo Aleksandr Dolgopolov torna a vincere un titolo del circuito maggiore. Il 28enne di Kiev ha infatti messo le mani sul trofeo dell''Argentina Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 546.680 dollari che si è concluso sulla terra battuta di Buenos Aires. In finale l'ucraino, numero 66 Atp, ha battuto per la prima volta in carriera il giapponese Kei Nishikori, numero 5 Atp e primo favorito del torneo, superato con lo score di 7-6(4) 6-4, dopo un'ora e quaranta minuti di partita. Per Dolgopolov si tratta del terzo titolo Atp in carriera, su sette finali disputate.