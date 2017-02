ATP Buenos Aires: Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Melzer

Reduce dalla finale dell’ATP di Quito (Ecuador) Paolo Lorenzi torna a Buenos Aires, sede del successo di Coppa Davis, e purtroppo incappa in una sconfitta al primo turno contro l’austriaco Gerald Melzer (n.101 ATP) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 34 minuti di gioco.

Nel primo set l’avvio del senese è positivo costringendo ai vantaggi nel terzo game il rivale, abile però a salvarsi con il servizio. Improvvisamente, però, la luce si spegne in Paolo e nel sesto gioco arriva il break in favore di Melzer sfruttando una seconda in battuta poco incisiva dell’italiano. Dal 4-2, il 35enne di Vienna alza il livello del suo tennis non concedendo più nulla e chiudendo il set a proprio favore sullo score di 6-3.

Nel secondo parziale l’efficienza al servizio dell’azzurro cala sensibilmente (33% di punti ottenuti con la seconda) lasciando spazio all’aggressività dell’avversario, implacabile ed in un battibaleno avanti di due break sullo score di 3-0. La partita si fa tutta in discesa per l’austriaco mentre Lorenzi fa davvero molta fatica nel tenere la propria battuta. Uno scatto d’orgoglio del nostro portacolori arriva nel settimo game quando riesce a strappare finalmente il servizio al rivale. Purtroppo però Melzer chiude i giochi nel nono (6-3), portando a casa il terzo break della frazione e la sfida.

