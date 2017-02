Atp Buenos Aires: Giannessi al 2° turno delle qualificazioni, eliminato Marco Cecchinato

Alessandro Giannessi è al turno decisivo delle qualificazioni dell''Argentina Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 546.680 dollari in corso sulla terra battuta di Buenos Aires. Il 26enne di La Spezia, numero 122 del ranking mondiale e sesta testa di serie delle quali, ha sconfitto con un doppio 6-4 in un'ora e 51 minuti di gioco lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 144 Atp. Nel pomeriggio il ligure si giocherà un posto nel main draw con il serbo Dusan Lajovic, numero 90 Atp e seconda testa di serie delle quali, che ha battuto in due set con il punteggio di 6-1 6-4, in un'ora e dieci minuti di gioco, Simone Bolelli, numero 661 Atp, al rientro nel circuito dopo sette mesi di stop per l'infortunio al ginocchio ed in gara con il ranking protetto.

Subito fuori anche Marco Cecchinato: il siciliano, numero 188 Atp, ha ceduto per 7-6(1) 6-3, in un'ora e 37 minuti di gioco, al brasiliano Joao Souza, numero 129 Atp e settima testa di serie delle qualificazioni. Per quanto riguarda il tabellone principale sono due gli azzurri ai nastri di partenza. Fabio Fognini, numero 45 Atp e settima testa di serie, è stato sorteggiato al primo turno contro il veterano spagnolo Tommy Robredo, numero 548 Atp, in gara con il ranking protetto: 4 pari il bilancio dei confronti diretti con il 29enne ligure che si è aggiudicato gli ultimi tre. Paolo Lorenzi, numero 46 Atp ed ottava testa di serie, debutta invece contro l'austriaco Gerald Melzer, numero 106 Atp: 3 a2 il bilancio dei precedenti in favore del 35enne senese.

Il primo favorito del seeding è il giapponese Kei Nishikori, numero 5 Atp, che ha preferito l'appuntamento sudamericano a Memphis dove era il campione in carica da quattro anni: il secondo è l'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 20 del ranking mondiale. Per loro, così come per gli spagnoli David Ferrer e Pablo Carreno Busta, ingresso in gara direttamente al secondo turno.