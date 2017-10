Fognini saluta Pechino: Zverev troppo forte

dura solo un'ora e 12 minuti l'ottavo di finale tra Alexander Zverev e Fabio Fognini. Il tedesco infatti in questa partita è troppo forte per l'azzurro e si impone in due rapidi set col punteggio di 6-4 6-2.

Nonostante il punteggio, la sfida offre anche momenti di spettacolo, con qualche lampo di genio da parte di Fogna, che quando riesce a esprimersi al meglio ha dalla sua una bellissima gamma di colpi. Nel secondo set, invece, gli è difficile tenere il passo dell'avversario e, sotto 5-1, riesce a servire per restare nel match, ma poi Zverev torna sotto e sul match point è un errore di Fabio a consegnare la vittoria a Sascha.