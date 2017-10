Nadal ai quarti dopo aver eliminato Khachanov, nel pomeriggio Fognini-Zverev

Rafa Nadal si qualifica per i quarti di finale del China Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.028.080 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premier Mandatory) regolando in scioltezza l'esponente della Next Gen Karen Khachanov.

Il campione spagnolo, numero 1 del Mondo e del tabellone, ha battuto nel secondo turno il tennista russo in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 dopio aver patito le pene dell'inferno nel precedente match contro il francese Lucas Pouille. Nel prossimo turno Nadal affronterà l'americano John Isner, che ha sconfitto l'argentino Leonardo Mayer per 6-0, 6-3.

Nel pomeriggio italiano, in campo anche l'azzurro Fabio Fognini contro il giovane tedesco Alexander Zverev, numero 4 del Mondo e seconda testa di serie del torneo.