Nadal annienta Isner: 59esima vittoria in stagione e semifinale con Dimitrov

Rafa Nadal vola alle semifinali del 'China Open', torneo Atp in corso sui campi in cemento di Pechino. Il 31enne spagnolo, numero 1 al mondo e del tabellone, si è imposto nei quarti contro lo statunitense "Long John Isner, numero 17 del ranking mondiale. Il maiorchino ha battuto il tennista stelle e strisce con il punteggio di 6-4 7-6(0), in poco meno di un'ora e tre quarti di partita. Per il numero uno al mondo si tratta della vittoria numero 59 del suo magico 2017.

Il prossimo avversario di Rafa Nadal sarà il bulgaro Grigor Dimitrov che ha superato in tre set (7-6/4-6/6-2) lo spagnolo Roberto Bautista. Il numero 8 del mondo ha dovuto spendere molte più energie di quanto abbia fatto il tennista maiorchino: per avere la meglio su Bautista Agut (attuale 13 del mondo) Dimitrov ha impiegato 2 ore 28 minuti di gioco.

Semifinale in programma nella giornata di domani: il conto dei precedenti recita 8-1 a favore di Rafa Nadal, i due diedero spettacolo nella "semi" dell'Australian Open.