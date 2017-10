Nadal si spegne per un set, poi è implacabile: finale a Pechino contro Kyrgios

Rafael Nadal centra la sua vittoria numero 60 nel 2017 e contestualmente la quarta finale in carriera a Pechino.

Lo spagnolo affronta in un match dall'alto contenuto tecnico Grigor Dimitrov e vince per 6-3 4-6 6-1: sfida divertente e con un Nadal estremamente determinato a vincere. Sono infatti solo 2 su 12 le chance di break sfruttate da Dimitrov, un Dimitrov comunque combattivo dall'inizio alla fine.

Nel secondo set, con un piccolo passaggio a vuoto, Nadal concede qualcosa di più all'avversario, che riesce ad aggiudicarsi il parziale con momenti di puro spettacolo. Archiviata la ristabilita parità, però, Nadal volta pagina come al solito r si trasforma in uno schiacciasassi; si chiude con il bulgaro stremato e con Nadal in finale.

Contro lo spagnolo giocherà Nick Kyrgios. Il tennista australiano, numero 19 del ranking mondiale, ha battuto in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 4 Atp e seconda testa di serie, in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.