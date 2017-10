Nadal soffre le pene dell'inferno con Pouille: al secondo turno solo dopo due match-point annullati

Rafa Nadal approda non senza fatica al secondo turno del 'China Open', torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

Il 31enne mancino di Manacor, numero uno del tabellone e del ranking, al rientro nel tour dopo il terzo trionfo agli Us Open, ha battuto per 4-6 7-6 7-5, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, Lucas Pouille, numero 23 Atp. Nadal ha dovuto annullare due match-point prima di riuscire a imporsi sul francese.